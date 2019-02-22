В поставке американского оружия в Венесуэлу нашли украинский след

«В этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее данным, груз будет доставлен в Венесуэлу в начале марта «несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании».

В ведомстве добавили, что Соединенные Штаты уже перебрасывают в Венесуэлу спецназ и военную технику. Отмечалось, что «провокации США в стране, в случае реализации, резко повысят уровень напряженности в мире».