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В поставке американского оружия в Венесуэлу нашли украинский след 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
США в начале марта намереваются передать венесуэльской оппозиции вооружение. К поставкам привлекут украинский авиастроительный концерн «Антонов». Такое заявление сделали в российском МИД, передает РИА Новости.
«В этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее данным, груз будет доставлен в Венесуэлу в начале марта «несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании».
В ведомстве добавили, что Соединенные Штаты уже перебрасывают в Венесуэлу спецназ и военную технику. Отмечалось, что «провокации США в стране, в случае реализации, резко повысят уровень напряженности в мире».
Основной сферой деятельности госпредприятия «Антонов», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», является разработка, производство и ремонт самолетов серии «Ан». Оно было основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова, и с 1952 года находится в Киеве. После распада СССР концерн сосредоточился на нескольких проектах: пассажирские и грузопассажирские самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также военно-транспортный самолет Ан-70.
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Армия , МАРИЯ ЗАХАРОВА , Олег Антонов , Укроборонпром , МИД , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова , АНТК "АНТОНОВ" , РИА Новости , Венесуэла , США
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