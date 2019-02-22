«Стратегия троянского коня» стала «дешевым» ответом США на послание Путина

"Представить даже приблизительно, что имел ввиду американский генерал, имея ввиду "скрытное вторжение" войск США на территорию вероятного противника, довольно сложно. Был американский фильм с созвучным названием — о том, как несколько американских солдат-уголовников устроили серьезную заварушку на Балканах во времена Второй Мировой войны. Фильм категории B — абсолютно бездарный и бессмысленный. Возможно, генерал вдохновился им.

Но в целом слова американского военного выглядят как попытка обновить американские заявления о готовности противостоять России и Китаю. Чтобы выработать современную военную концепцию успешной военной стратегии, нужен серьезный подход. Это работа огромного количества людей и не одного года. Россия — мощнейшая военная держава, Китай — крупнейшая экономическая. Пентагону нужно срочно отвечать на эти вызовы, но, похоже, нечем, кроме выдуманных стратегий — они обходятся дешево, так как существуют только на словах", — отмечает специалист.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что в американском Министерстве обороны разрабатывают новую стратегию боевых действий против России и Китая, предполагающую "скрытное вторжение" вглубь территории противника. Он рассказал: в ней будут задействованы все рода американских войск, а главную роль будет играть истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления. Работа якобы начата в ответ на "угрозы" со стороны России и Китая, а весь процесс разработки займет около года, причем затраты составят порядка 135 миллиардов долларов.

"После прошлогоднего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию с демонстрацией наших перспективных вооружений, Запад очень оживился. Там называли показанные схематичные демонстрации "мультиками", говорили о "российском обмане" — дескать, у Москвы таких вооружений просто быть не может. Прошел год — за это время РФ не просто завершила большинство испытаний этих образцов, но и опубликовала видео этих работ.

В итоге "мультиками" наши разработки никто не называет, насмешки вдруг куда-то исчезли. Все вдруг поняли, что упомянутые Путиным технологии у России есть уже не просто на бумаге, но уже "в железе" — они поступают в серийное производство и становятся на боевое дежурство. А значит, США нужно срочно чем-то отвечать, хотя бы для внутренней публики. В этой ситуации американские политики давно придумали "действенный" способ — нужно ляпнуть что-то грозное и загадочное, чего никто не поймет. Лучше при этот попросить денег из бюджета — все равно Конгресс не разбирается в военных технологиях. О том, что нет даже идеи для обоснования стратегии, никто не упоминает", — подчеркивает военный эксперт.

В отсутствие ответа

Генерал США не углублялся в подробности якобы создаваемой в США новой стратегии — лишь упомянул, что она напоминает "тактику троянского коня".

"Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане", — сказал Голдфайн, отметив, что новая стратегия даст американским войскам "асимметричные преимущества" перед противником.

Но как Соединенные Штаты будут реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.

Американские СМИ уже отметили: американцам будет непросто добиться абсолютной "невидимости": например, Китай расширяет свои возможности по обнаружению подлодок на большой глубине с больших расстояний с помощью антенны для работы на сверхнизких частотах (ELF). А у России есть новейшие технологии, способные обнаруживать и уничтожать даже летящие на сверхзвуковой скорости баллистические ракеты — обеспечить скрытность самолетам при таких технологиях будет крайне непросто, если не невозможно.

"Нужно понимать, что сразу у нескольких родов войск России есть средства обнаружения противника, у других — перехвата и уничтожения цели. В системе отслеживания угрозы работают спутниковая группировка Воздушно-космических сил, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, Ракетные войска стратегического назначения. Это огромная комплексная работа, обеспечивающая безопасность.

Преодолеть эту систему, да еще со "скрытным вторжением" на чужую территорию — большая загадка. Еще большая — зачем это нужно и как "вторгнувшиеся" войска США смогут действовать "в глубине" территории РФ? F-35 и правда считается легким истребителем пятого поколения, который теоретически может стать координационным центром. Однако подобное вторжение можно провести лишь в отсутствии у противника средств слежения, разведки, мониторинга ситуации, радиоэлектронной борьбы.