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Операция «дно»: F-15 ВМС США утопил в океане ракеты на $7 млн 

ТК «Звезда» + ещё 2 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Причиной сброса стала вынужденная аварийная посадка истребителя.
Палубный истребитель Военно-морских сил США F-15 во время аварийной посадки в международном аэропорту Портленда сбросил в океан все свое вооружение стоимостью семь миллионов долларов.
Уточняется, что инцидент произошел в момент, когда американский истребитель отправился на патрулирование с полной боевой загрузкой. После взлета одна из стоек шасси не убралась, в результате чего пилоту был отдан приказ об аварийной посадке. При этом сажать истребитель было решено в гражданском аэропорту, сообщает The Drive.
По мнению обозревателя издания, F-15 обычно патрулируют с шестью или восемью ракетами. Он подчеркнул, в стоимость ущерба также включены и подвесные баки, без которых сброс вооружения невозможен.
В публикации уточняется, что сброс прошел над морским полигоном в Тихом океане, а при ударе о воду ракеты просто разрушились. Сам же истребитель благополучно совершил посадку.
Ранее жесткая посадка истребителя F-15 попала на видео. Самолет несколько раз пытался приземлиться с выпущенным тормозным гаком.
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