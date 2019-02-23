Операция «дно»: F-15 ВМС США утопил в океане ракеты на $7 млн

Причиной сброса стала вынужденная аварийная посадка истребителя.

Палубный истребитель Военно-морских сил США F-15 во время аварийной посадки в международном аэропорту Портленда сбросил в океан все свое вооружение стоимостью семь миллионов долларов.

Уточняется, что инцидент произошел в момент, когда американский истребитель отправился на патрулирование с полной боевой загрузкой. После взлета одна из стоек шасси не убралась, в результате чего пилоту был отдан приказ об аварийной посадке. При этом сажать истребитель было решено в гражданском аэропорту, сообщает The Drive.

По мнению обозревателя издания, F-15 обычно патрулируют с шестью или восемью ракетами. Он подчеркнул, в стоимость ущерба также включены и подвесные баки, без которых сброс вооружения невозможен.

В публикации уточняется, что сброс прошел над морским полигоном в Тихом океане, а при ударе о воду ракеты просто разрушились. Сам же истребитель благополучно совершил посадку.

Ранее жесткая посадка истребителя F-15 попала на видео. Самолет несколько раз пытался приземлиться с выпущенным тормозным гаком.