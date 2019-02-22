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Россия направила Индии предложение по дополнительной партии МиГ-29 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва направила Нью-Дели коммерческое предложение о поставке дополнительной партии самолетов МиГ-29, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.
«Действительно, поступил запрос от министерства обороны Индии на 21 самолет МиГ-29 UPG (всего 19 боевых и два учебно-боевых самолета). Коммерческое предложение на самолеты и дополнительное оборудование направлено партнерам. Ожидаем решения индийской стороны», — сказал Пунчук, передает РИА «Новости».
Неделю назад об этом запросе ВВС Индии рассказал источник в системе военно-технического сотрудничества. Он предположил, что индийским ВВС не хватает самолетов этого класса на фоне возможных проблем с поставками французских Rafale и их высокой стоимостью.
В настоящее время в ВВС Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29 (а также его корабельная версия МиГ-29К/КУБ), Су-30МКИ, военно-транспортные самолеты Ил-76, топливозаправщики Ил-78 и многие другие модели.
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Армия , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости , Индия , Москва , Нью-Дели
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