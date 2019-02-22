Минобороны обнародовало расписание поезда «Сирийский перелом»

На официальном сайте Минобороны РФ появился мультимедийный раздел военно-патриотической акции "Сирийский перелом" . На нем размещена информация о движении агитационного поезда с трофеями российской армии из Сирии

Мурманске, Экспресс "Сирийский перелом" отправится из Москвы в День защитника Отечества, 23 февраля. До 27 апреля передвижная экспозиция побывает в 60 городах, в том числе Владивостоке Севастополе , Ростове-на-Дону и Волгограде . Жители российских городов смогут увидеть свыше 500 экспонатов, в числе которых танк Т-55, ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee.

Несомненный интерес привлечет тяжелая инженерная техника "игилметростроя" — так с юмором российские военные называли боевиков, занимавшихся рытьем подземных тоннелей и укрытий.

Отметим, что Минобороны сделало вывод из прошлогодней акции с демонстрацией сирийских трофеев, когда на выставках в городах России отсутствовали гиды, которые могли наглядно объяснить и рассказать об отбитом у боевиков оружии. Теперь ситуация иная — экскурсоводами для посетителей акции станут военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии.

Другим отличием является демонстрация новейшего снаряжения и оборудования российских войск в Сирии. В частности, посетители смогут увидеть защитные костюмы военных инженеров, которые не только выдерживают взрыв мины, и, но обеспечивают комфортную работу с помощью кондиционеров. Кстати, индивидуальная защита положена и собакам, ищущим фугасы и неразорвавшиеся снаряды. Собачьи попоны-бронежилеты тоже будут показаны.

Специальный поезд преодолеет маршрут за 64 дня и вернется в подмосковную Кубинку в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.