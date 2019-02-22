США готовят «скрытое вторжение» в Россию

Пентагон разрабатывает стратегию «скрытого вторжения» на территорию России Китая для ведения боевых действий.

По словам главы штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Дэвида Голдфайна, разработка новой тактики начата в ответ на «угрозы» со стороны Москвы и Пекина.

Затраты на тактику «троянского коня» составят порядка $135 миллиардов. Предполагается, что разработка стратегии будет завершена в следующем году, пишет Telepolis.

Голдфайн также рассказал, что главной идеей новой концепции является нанесение удара по слабым местам противника, избегая столкновения с сильными сторонами. В ней будут задействованы все рода американских войск, а главную роль будет играть истребитель F-35.

«Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане», — сказал генерал.

При этом издание выразило сомнения относительно реализации новой американской стратегии с учётом наличия у России и Китая современных видов вооружений.