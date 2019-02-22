США готовят «скрытое вторжение» в Россию 

Пентагон разрабатывает стратегию «скрытого вторжения» на территорию России и Китая для ведения боевых действий.
По словам главы штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Дэвида Голдфайна, разработка новой тактики начата в ответ на «угрозы» со стороны Москвы и Пекина.
Затраты на тактику «троянского коня» составят порядка $135 миллиардов. Предполагается, что разработка стратегии будет завершена в следующем году, пишет Telepolis.
Голдфайн также рассказал, что главной идеей новой концепции является нанесение удара по слабым местам противника, избегая столкновения с сильными сторонами. В ней будут задействованы все рода американских войск, а главную роль будет играть истребитель F-35.
«Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане», — сказал генерал.
При этом издание выразило сомнения относительно реализации новой американской стратегии с учётом наличия у России и Китая современных видов вооружений.
Ранее News.ru писал о том, что контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров рассказал о возможностях российских гиперзвуковых ракет «Циркон» в войне против США. По его словам, для гарантированного уничтожения центров принятия решений Вооружённых сил США российским военным кораблям достаточно выпустить около 40 гиперзвуковых ракет «Циркон», которые достигнут цели за пять минут.