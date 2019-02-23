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В Москве прошел митинг в честь годовщины создания Красной армии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Митинг, посвященный 101-й годовщине Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота, закончился на площади Революции в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее митингующие приняли участие в сопутствующей демонстрации по Страстному бульвару и улице Петровка.
Среди участников митинга были председатель КПРФ Геннадий Зюганов, члены ЦК КПРФ и Московских городского и областного комитетов компартии, депутаты Госдумы, а также представители левых и народно-патриотических организаций и движений.
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР; тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота. 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной Армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 году этот день не праздновался.
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Армия , Геннадий Зюганов , Госдума , КПРФ , РИА Новости , Москва
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