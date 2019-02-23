В Москве прошел митинг в честь годовщины создания Красной армии

Митинг, посвященный 101-й годовщине Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота, закончился на площади Революции в Москве , передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее митингующие приняли участие в сопутствующей демонстрации по Страстному бульвару и улице Петровка.

Среди участников митинга были председатель КПРФ Геннадий Зюганов , члены ЦК КПРФ и Московских городского и областного комитетов компартии, депутаты Госдумы , а также представители левых и народно-патриотических организаций и движений.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР; тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота. 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной Армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 году этот день не праздновался.