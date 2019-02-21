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Старший сержант Евгений Пашнин занесен в книгу рекордов Вооружённых Сил РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ходе всероссийского конкурса «Уверенный приём-2018» он с перекрытием нормативного времени на 60–200 процентов принял на слух 42 группы букв и 44 группы цифр в минуту и провёл передачу ключом азбуки Морзе со скоростью 24 группы букв и 22 группы цифр в минуту.
Военный связист Центрального военного округа (ЦВО) старший сержант Евгений Пашнин занесен в книгу рекордов Вооружённых Сил РФ.
В детскую радиошколу при Свердловской областной организации ДОСААФ СССР Евгений Пашнин поступил в 1985 году в 13-летнем возрасте, а спустя пять лет он стал призёром чемпионата страны по радиоспорту.
Сегодня за спиной начальника радиоотделения батальона связи Центрального военного округа старшего сержанта Евгения Пашнина — 27 лет службы и множество армейских и спортивных наград. Он пятикратный чемпион мира, чемпион Европы и Вооружённых сил России по радиоспрту. А в 2019 году его имя занесено в Книгу рекордов Вооружённых сил РФ в раздел «лучший специалист связи».
В ходе всероссийского конкурса по полевой выучке подразделений и специалистов связи «Уверенный приём-2018» Евгений Пашнин с перекрытием нормативного времени на 60–200 процентов принял на слух 42 группы букв и 44 группы цифр в минуту и провёл передачу ключом азбуки Морзе со скоростью 24 группы букв и 22 группы цифр в минуту, значительно опередив соперников из других военных округов.
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Армия , ДОСААФ
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