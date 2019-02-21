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Минобороны показало беспилотную субмарину 

Рамблер 37 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации показало уникальные кадры: испытания подводной лодки-беспилотника «Посейдон». Главная задача субмарины, имеющей длину 20 метров, диаметр 1,8 метра и вес около 100 тонн, — доставлять боеприпасы к объектам противника с целью их уничтожения. Фактически беспилотник — самая крупная в истории торпеда. Впервые информацию о «Посейдоне» обнародовал президент России Владимир Путин в марте 2018 года. В послании к Федеральному собранию, с которым президент выступил 20 февраля 2019 года, было объявлено, что уже в этом году на воду будет спущена подводная лодка, способная нести «Посейдон».
Армия , Видео , Оружие , ВЛАДИМИР ПУТИН , Министерство обороны
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