Минобороны показало беспилотную субмарину 

Министерство обороны Российской Федерации показало уникальные кадры: испытания подводной лодки-беспилотника «Посейдон». Главная задача субмарины, имеющей длину 20 метров, диаметр 1,8 метра и вес около 100 тонн, — доставлять боеприпасы к объектам противника с целью их уничтожения. Фактически беспилотник — самая крупная в истории торпеда. Впервые информацию о «Посейдоне» обнародовал президент России Владимир Путин в марте 2018 года. В послании к Федеральному собранию, с которым президент выступил 20 февраля 2019 года, было объявлено, что уже в этом году на воду будет спущена подводная лодка, способная нести «Посейдон».