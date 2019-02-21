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В Москве ответили на слова Порошенко о войсках РФ на границе 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что заявление президента Украины Петра Порошенко о «российских войсках на границе» является подготовкой инсценировок или очередных провокаций.
По мнению сенатора, таким образом идёт информационная подготовка разного рода инсценировок на границе по типу Гляйвицкой провокации, которые могут быть совершены ещё до выборов президента Украины.
Он также отметил на своей странице в Facebook, что украинская власть не остановится ни перед чем, ради нужного ей итога выборов.
Гляйвицкая провокация — инсценировка нападения польский сил на германскую радиостанцию в городе Гляйвиц в 1939 году.
Ранее News.ru писал о том, что Украинский президент Пётр Порошенко считает, что его страна близка к войне с Россией. По словам главы государства, Москва готовится нанести военный удар по сопредельному государству и ищет повод для того, чтобы начать военные действия.
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Армия , Войска , ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Совет Федерации , Москва
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