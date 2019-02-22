Россия предложила Индии МиГ-35 на «эксклюзивных условиях»

Российская корпорация "МиГ" предложила Индии многофункциональный истребитель МиГ-35 на особых условиях — со скидкой и возможностями локализации производства этой модели на территории страны.

Об этом в Дели на выставке "Аэро Индия — 2019" министру обороны Нирмале Ситараман подтвердили в ходе презентации МиГ-35, пишет ТАСС . Что это за эксклюзивные условия? Их озвучил генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко. Главное — уникальные технические решения и готовность локализовать производство МиГ-35 на территории Индии после того, как она примет на вооружение установочную партию многофункциональных истребителей. По словам Ильи Тарасенко, в корпорации делают шаги навстречу Дели в рамках программы, понимая потребности ее Военно-воздушных сил.

Приобретение и экпсплуатация МиГ-35 на подобных условиях, по мнению представителей корпорации, обойдется на 20 процентов дешевле предложений конкурентов.

Кроме того, на выставке презентовали и новую концепцию послепродажного обслуживания техники Объединенной авиастроительной корпорации . В "МиГ" сообщили, что она получит сервисную поддержку за рубежом в режиме "одного окна", что значительно сократит время и затраты на всех этапах послепродажного обслуживания — от создания технических центров до осуществления регламентных работ и ремонта. Речь идет и о введении единого стандарта оказания этих услуг.

Российская Федерация участвует в тендере на поставку 110 многофункциональных истребителей МиГ-35 ВВС Индии. В рамках программы Make in India Россия предложила производить истребители в Индии, тем более что есть и мощности, на которых раньше выпускались истребители Су-30МКИ в штате Махараштра.