В НАТО заявили о планах провести учения в Чёрном море

Корабли НАТО в составе постоянной группы по противодействию минной опасности (SNMCMG2) прибыли в Чёрное море с целью «проведения первого патрулирования группы НАТО в Чёрном море в 2019 году».

«Как часть их патрулирования, группа примет участие в учениях «Посейдон» — ежегодном учении по разминированию, проводимому Румынией и Болгарией», — сообщили в альянсе.

В НАТО также отметили, что морское патрулирование альянса в Чёрном море увеличилось в 2018 году в общей сложности до 120 дней. В 2017 году этот показатель составлял 80 дней.

Ранее в пресс-службе Шестого флота ВМС США сообщили, что в Чёрное море через пролив Дарданеллы направляется эсминец.