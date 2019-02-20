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В НАТО заявили о планах провести учения в Чёрном море 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Корабли НАТО в составе постоянной группы по противодействию минной опасности (SNMCMG2) прибыли в Чёрное море с целью «проведения первого патрулирования группы НАТО в Чёрном море в 2019 году».
«Как часть их патрулирования, группа примет участие в учениях «Посейдон» — ежегодном учении по разминированию, проводимому Румынией и Болгарией», — сообщили в альянсе.
В НАТО также отметили, что морское патрулирование альянса в Чёрном море увеличилось в 2018 году в общей сложности до 120 дней. В 2017 году этот показатель составлял 80 дней.
Ранее в пресс-службе Шестого флота ВМС США сообщили, что в Чёрное море через пролив Дарданеллы направляется эсминец.
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