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Украинские военные провели тактические учения на побережье Азовского моря 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Facebook
Украинские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на побережье Азовского, сообщила в среду пресс-служба Генерального штаба вооруженных сил Украины.
"На одном из полигонов приморского направления военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады провели показательное инструкторско-методическое занятие с боевой стрельбой", — говорится в сообщении в Facebook.
По замыслу учений, наступательным действиям подразделений предшествовал авиационный удар по артиллерии "противника". К учениям были привлечены штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29, а также ударные вертолеты Ми-24.
Также минометные расчеты поддерживали огнем подразделения, своевременно работали во взаимодействии с расчетом беспилотного авиационного комплекса.
"Десантно-штурмовое подразделение, которое осуществляло наступление, прошло и поразило огнем несколько огневых рубежей, захватило и удерживало определенный участок. По команде совершило отход на определенные позиции", — говорится в сообщении.
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Армия , Украина , Генштаб
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