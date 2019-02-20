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В российских войсках развернули все лазерные комплексы «Пересвет» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Инфраструктура для лазерного комплекса «Пересвет» создана в российских войсках, все поступившие установки развернуты в установленных местах дислокации, сообщили в Минобороны.
«Для подготовки к заступлению комплексов «Пересвет» на боевое дежурство в течение 2018 года была подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения под размещаемую технику и дежурные смены», — передает ТАСС сообщение ведомства.
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Все поступившие лазерные комплексы уже развернуты в установленных местах дислокации, передает РИА «Новости».
Ранее в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что лазерные установки «Пересвет» подтвердили свои уникальные характеристики. Комплекс заступил на боевое дежурство в ВС России с 1 декабря.
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Армия , Видео , Оружие , ВЛАДИМИР ПУТИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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