В Крыму предостерегли НАТО от провокаций во время учений в Черном море

Кораблям НАТО следует держаться подальше от берегов Крыма , провокаций в отношении российского региона никто не допустит, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее объединенное морское командование альянса сообщило, что корабли НАТО в составе второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) находятся в Черном море, где примут участие в учениях.

"За США в мире на протяжении многих лет закрепилось реноме страны-провокатора, которая создает вооруженные конфликты в разных точках земного шара. Все эти учения, которые они пытаются проводить рядом с границами нашего государства, ни что иное как провокация. Кораблям НАТО следует твердо знать, что от берегов Крыма лучше держаться подальше. Провокаций никто не допустит", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, РФ отслеживает все военные учения и передвижения иностранных вооруженных сил у своих границ.