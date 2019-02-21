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В Крыму предостерегли НАТО от провокаций во время учений в Черном море 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кораблям НАТО следует держаться подальше от берегов Крыма, провокаций в отношении российского региона никто не допустит, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее объединенное морское командование альянса сообщило, что корабли НАТО в составе второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) находятся в Черном море, где примут участие в учениях.
"За США в мире на протяжении многих лет закрепилось реноме страны-провокатора, которая создает вооруженные конфликты в разных точках земного шара. Все эти учения, которые они пытаются проводить рядом с границами нашего государства, ни что иное как провокация. Кораблям НАТО следует твердо знать, что от берегов Крыма лучше держаться подальше. Провокаций никто не допустит", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, РФ отслеживает все военные учения и передвижения иностранных вооруженных сил у своих границ.
"Эти учения пройдут под пристальным вниманием России. Другого варианта просто быть не может", — подчеркнул Гемпель.
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Комментарии9
Армия , Войска , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
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