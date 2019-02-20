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Путин заявил о возможности размещать носители в нейтральных водах 

RT на русском + ещё 34 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Российский лидер Владимир Путин заявил, что благодаря скорости перспективных российских вооружений, не обязательно размещать носители вблизи берегов того или иного государства, их можно базировать в нейтральных водах.
«Но есть еще один параметр, специалисты должны это понять. Я не сказал, но могу вам сказать здесь впервые. Они должны посмотреть, где будут находиться носители, я же сказал, что это морские носители — подводные лодки или надводные корабли. И их можно поставить при таких скоростях и при такой дальности — нет необходимости их ставить в территориальных водах, или даже в особой экономической зоне определённого государства — в нейтральных водах, просто в океане», — цитирует РИА Новости Путина.
Он добавил, что «этого никто не запрещает — двигаться там военным кораблям и подводным лодкам».
Ранее Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что весной будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
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Армия , Оружие , ВЛАДИМИР ПУТИН , РИА Новости
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