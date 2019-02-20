Путин заявил о возможности размещать носители в нейтральных водах

Российский лидер Владимир Путин заявил, что благодаря скорости перспективных российских вооружений, не обязательно размещать носители вблизи берегов того или иного государства, их можно базировать в нейтральных водах.

«Но есть еще один параметр, специалисты должны это понять. Я не сказал, но могу вам сказать здесь впервые. Они должны посмотреть, где будут находиться носители, я же сказал, что это морские носители — подводные лодки или надводные корабли. И их можно поставить при таких скоростях и при такой дальности — нет необходимости их ставить в территориальных водах, или даже в особой экономической зоне определённого государства — в нейтральных водах, просто в океане», — цитирует РИА Новости Путина.

Он добавил, что «этого никто не запрещает — двигаться там военным кораблям и подводным лодкам».

Ранее Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что весной будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон».