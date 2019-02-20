Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония разместит у себя американские ракеты несмотря на протесты России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Япония разместит на своей территории американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore. Об этом заявил министр иностранных дел страны Таро Коно, передает ТАСС.
По его словам, Токио не является участником Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а значит, не несет никаких обязательств по документу.
«Япония не несет каких-либо обязательств по ДРСМД и не может его нарушать», — сказал он.
Ранее министр обороны страны Такэси Ивая пояснил, что Aegis Ashore, закупаемые у США, не будут обладать возможностью запуска ракет «Томагавк», а предназначены лишь для перехвата баллистических ракет.
Заявление главы японского МИД связано с тем, что Россия считает установку для пуска управляемых ракет Мк-41, входящую в состав систем Aegis Ashore, нарушающей Договор РСМД.
О том, что США к 2023 году планируют разместить на Японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года.
Установка Мк-41 применяется для запуска зенитных управляемых и крылатых ракет, в том числе класса «Томагавк». По мнению Вашингтона, Aegis Ashore не имеет наступательных возможностей с применением баллистических или крылатых ракет наземного базирования и соответствует ДРСМД.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.
Последние новости
На борьбу с онкологическими заболеваниями выделят миллиард рублей Путин предложил сделать льготную ипотеку бессрочной Путин поручил поднять выплаты и уменьшить налоги для многодетных семей
Комментарии
Армия , МИД , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США , Япония
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
В подмосковной школе произошло ЧП
Происшествия Образование
Дагестанки сцепились из-за свадебного букета
Происшествия Общество
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Цена Союза: потрачены миллиарды, но результата нет
СНГ В мире
Умер Борис Яшин
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение