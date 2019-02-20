Космические силы стали шестым родом войск США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании нового рода американских войск — Космических сил Соединенных Штатов.

«Америка обладает самыми боеспособными вооружёнными силами в мире, но мы должны быть готовы противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе, чтобы сохранить наше лидерство и опередить конкурентов», — приводит слова Трампа kp.ru.

Космические силы стали шестым родом войск США, наряду с сухопутными, военно-морскими, военно-воздушными силами, береговой охраной и кибервойсками. В рамках военно-воздушных сил США еще с 1982 года действует Космическое командование, поэтому Пентагону поручено разработать юридическое обоснование для формирования Космических сил под эгидой министерства ВВС. В перспективе для Космических сил будет создано отдельное ведомство.

Из меморандума следует, что решение о создании Космических сил вызвано ускорением милитаризации космоса и ужесточением конкуренции ряда стран в этой сфере, а перед военными специалистами стоит задача сохранить превосходство США над «потенциальными противниками», которые пытаются помешать Соединенным Штатам «использовать космос во время кризиса и конфликта».

Неделю назад американские СМИ со ссылкой на доклад Министерства обороны США сообщили о том, что в относительно недалеком будущем космос может стать полем битвы в конфликтах с Китаем и Россией. В докладе отмечается, что Китай и Россия разрабатывают вооружения, которые могут атаковать в космосе американские спутники и другие объекты, поэтому космос является теперь такой же областью боевых действий, как суша и вода.