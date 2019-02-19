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Умер Карл Лагерфельд

Ракетчики и моряки ЧФ провели учебный бой 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» провели учебный бой, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Дивизионы комплекса «Бал» должны были найти и условно поразить корабль условного противника, а экипаж «Орехово-Зуево» — отразить ракетные удары береговых комплексов и ответным пуском «уничтожить» позиции «Бала».
Учебный бок состоялся без фактического применения ракетного оружия, передаёт «Крыминформ».
Ранее стало известно, что на полигоне Бикинский в Хабаровском крае снайперы отработали ведение манёвренного боя.
RT на русском: последние новости
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