Ракетчики и моряки ЧФ провели учебный бой

Расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» провели учебный бой, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Дивизионы комплекса «Бал» должны были найти и условно поразить корабль условного противника, а экипаж «Орехово-Зуево» — отразить ракетные удары береговых комплексов и ответным пуском «уничтожить» позиции «Бала».

Учебный бок состоялся без фактического применения ракетного оружия, передаёт «Крыминформ»

Ранее стало известно, что на полигоне Бикинский в Хабаровском крае снайперы отработали ведение манёвренного боя.