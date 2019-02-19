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Умер Карл Лагерфельд
Умер Карл Лагерфельд

«Утюг» НАТО попал в прицел российского Су-24 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Википедия
Разведывательный корабль Вооруженных сил Норвегии Marjata попал в прицел российского тактического фронтового бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Су-24. Соответствующую фотографию опубликовал в Instagram пользователь fighter_bomber_.
«Этого корабля очень много. Он непременный участник всех движух Северного флота. Он всегда где-то неподалеку. Конечно, под контролем, но его обводы знают абсолютно все моряки СФ», — пишет автор.
Корабль Marjata построен компанией Langsten shipyard в 1992 году. Принят на вооружение в 1995 году. Водоизмещение корабля составляет 7560 тонн, длина — 80 метров, ширина — 40 метров. Российские летчики и моряки нередко называют корабль «Машка» или «Утюг».
В ноябре 2018 года fighter_bomber_ написал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 незаслуженно получил восемь звезд, поскольку вряд ли успел сбить восемь самолетов или совершить 80 боевых вылетов.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Совет Федерации , НАТО , Норвегия
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