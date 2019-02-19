«Утюг» НАТО попал в прицел российского Су-24

«Этого корабля очень много. Он непременный участник всех движух Северного флота. Он всегда где-то неподалеку. Конечно, под контролем, но его обводы знают абсолютно все моряки СФ», — пишет автор.

Корабль Marjata построен компанией Langsten shipyard в 1992 году. Принят на вооружение в 1995 году. Водоизмещение корабля составляет 7560 тонн, длина — 80 метров, ширина — 40 метров. Российские летчики и моряки нередко называют корабль «Машка» или «Утюг».

В ноябре 2018 года fighter_bomber_ написал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 незаслуженно получил восемь звезд, поскольку вряд ли успел сбить восемь самолетов или совершить 80 боевых вылетов.