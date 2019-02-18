Испанский военный корабль у Гибралтара сочли провокацией

Власти британского анклава Гибралтар на Пиренейском полуострове дали оценку вторжению в его территориальные воды испанского военного корабля. Акция флота Испании была названа провокационной, бессмысленной и «дурацкой».

"Есть только неприятный момент в этих дурацких играх, в которые играют те, кто не принимает безусловный суверенитет Британии над водами вокруг Гибралтара, признанные всем миром в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Кажется, в испанском флоте еще есть люди, которые думают, что могут нарушать международное право", — приводят слова представителя гибралтарского правительства РИА Новости.

Военный корабль Испании с приведенным в готовность вооружением вошел в территориальные воды Гибралтара и приказал британским коммерческим и торговым судам немедленно покинуть гавань. Руководство же порта не пошло на поводу у военных соседнего государства и приказало британским кораблям оставаться на якоре.

После отказа испанский корабль продолжил каботаж по побережью Гибралтара с приведенным в полную боевую готовность вооружением.

Гибралтар перешел к Великобритании в 1713 году по Утрехтскому мирному договору, однако Испания оспаривает пункты этого договора. Мадрид несколько раз пытался вернуть эту территорию. В свете возможного выхода Великобритании из Евросоюза, Лондон не раз заявлял, что Гибралтар также покинет ЕС, даже несмотря на то, что во время референдума в 2016 году пости все жители его высказались против Brexit.

Ранее News.ru сообщал, что палата общин Великобритании большинством голосов отклонила все новые поправки к документу по Brexit, включая перенос даты выхода королевства из Евросоюза. Британия должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.