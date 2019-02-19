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Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники провели учения по обороне побережья Азовского моря, они отработали тактические эпизоды защиты от атаки противника с моря, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Силы и средства Донецкого пограничного отряда из состава группировки противодесантной обороны объединенных сил продолжают наращивать боевые возможности по отражению вражеского вторжения со стороны Азовского моря… отработаны тактические эпизоды защиты от атаки противника с моря. Во время учений были смоделированы возможные действия противника на всех этапах проведения им десантной операции", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пограничники, используя современные технические средства обнаружения и распознавания надводных целей, осуществили разведку развертывания десанта противника на морском театре, перешли к действиям в ближнем районе охраны на стыке моря и побережья.
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Армия , В мире , Украина
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