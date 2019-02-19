Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря

Украинские пограничники провели учения по обороне побережья Азовского моря, они отработали тактические эпизоды защиты от атаки противника с моря, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины

"Силы и средства Донецкого пограничного отряда из состава группировки противодесантной обороны объединенных сил продолжают наращивать боевые возможности по отражению вражеского вторжения со стороны Азовского моря… отработаны тактические эпизоды защиты от атаки противника с моря. Во время учений были смоделированы возможные действия противника на всех этапах проведения им десантной операции", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пограничники, используя современные технические средства обнаружения и распознавания надводных целей, осуществили разведку развертывания десанта противника на морском театре, перешли к действиям в ближнем районе охраны на стыке моря и побережья.