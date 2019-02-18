В Эстонии завершились военные учения НАТО «Зимний лагерь»

Военные учения Talvelaager ("Зимний лагерь") при участии свыше 1 тыс. военнослужащих Эстонии, США и других стран НАТО завершились в этой балтийской республике. Об этом в понедельник сообщили Силы обороны Эстонии.

"Погода нас сильно удивила: первые дни учений прошли на морозе, финальный этап — в условиях таяния и гололеда, — сказал майор Марк Гэннон. — Это в свою очередь дало участникам прекрасную возможность освоить и отточить технику, которая используется зимой в самых разных погодных условиях".

В учениях были задействованы срочные и кадровые военнослужащие из батальона Сил обороны Эстонии, солдаты из Великобритании и Бельгии, несущие службу в составе дислоцированного в республике международного батальона НАТО, морские пехотинцы и национальные гвардейцы из США, а также силы эстонского народного ополчения ("кайтселийт").

Маневры начались 6 февраля на Центральном полигоне Сил обороны и на территории полигона 1-ой пехотной бригады в Соодла. На втором этапе учений, который стартовал 12 февраля, на уровне роты отрабатывалось ведение оборонительного и наступательного боя, организация засады, преодоление преград и оказание медицинской помощи.