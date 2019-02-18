Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВВС США провел разведку около берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 мск взлетел с авиабазы Суда-Бей в Греции. В 08:45 по московскому времени Boieng прибыл в акваторию Черного моря, после чего приступил к разведывательному полету около берегов Крыма.

Воздушное судно несколько раз облетело границы полуострова, после чего вернулось на аэродром базирования. RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков, в частности американских летательных аппаратов, у российских границ увеличилась. Так, в конце прошлой недели вблизи Крымского полуострова заметили сразу два воздушных судна ВВС США: радиоразведчик RC-135V и беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk. Кроме того, у берегов Калининградской области засекли самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Швеции GIV SP.

Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.

На участившиеся разведывательные операции вблизи государственных границ ранее обратило внимание Минобороны. Ведомство призвало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.