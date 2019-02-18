Главный конструктор раскрыл преимущества танка Т-90МС

По мнению разработчика, эта машина идеально подходит к условиям Ближнего Востока.

Новейший российский танк Т-90МС идеально подходит к условиям ближневосточного региона. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор — главный конструктор ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

«Эта машина идеально подходит как к условиям данного региона, который характеризуется очень жесткими условиями эксплуатации, такими как высокая температура и сильная запыленность», — заявил Терликов.

По его словам, Т-90МС является современной технологичной машиной, у которой, по совокупности характеристик, мало конкурентов.

Терликов выразил уверенность, что такие достоинства этого танка, как высокая боевая активность, а также высокая надежность и неприхотливость в эксплуатации дают ему право рассчитывать на успех как на Ближнем Востоке, так и в других регионах.