Армия США объявила войну русскому чертополоху

Армейский инженерный корпус, дислоцированный в Сиэтле, ищет подрядчика для борьбы с сорняками, растущими на местных военных полигонах и дорогах в районах учений. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок США в начале февраля.

Согласно условиям тендера, победившей в конкурсе фирме предстоит за сезон очистить от сорных растений почти тысячу гектаров земли в районе объединенной базы ВВС и Армии США Льюис-Маккорд, расположенной в штате Вашингтон к западу от Скалистых гор.

Среди сорняков, доставляющих неудобства американским военным, особо выделены расторопша обыкновенная и русский чертополох — так в США называют растение Kali tragus, завезенное из России в XIX веке вместе с партией льна. В российских регионах оно более известно как перекати-поле или чертополох кучерявый.

Растение активно размножается в засушливых районах США, а засыхая, принимает шарообразную форму и перегоняется ветрами на огромные расстояния. Чертополох в первую очередь опасен тем, что легко воспламеняется, скапливается в населенных пунктах и может спровоцировать стихийные пожары.