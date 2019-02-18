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Порошенко избавился от конкурента

Армия США объявила войну русскому чертополоху 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Army photo/ Spc. Hubert D. Delany III /
Армейский инженерный корпус, дислоцированный в Сиэтле, ищет подрядчика для борьбы с сорняками, растущими на местных военных полигонах и дорогах в районах учений. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок США в начале февраля.
Согласно условиям тендера, победившей в конкурсе фирме предстоит за сезон очистить от сорных растений почти тысячу гектаров земли в районе объединенной базы ВВС и Армии США Льюис-Маккорд, расположенной в штате Вашингтон к западу от Скалистых гор.
Среди сорняков, доставляющих неудобства американским военным, особо выделены расторопша обыкновенная и русский чертополох — так в США называют растение Kali tragus, завезенное из России в XIX веке вместе с партией льна. В российских регионах оно более известно как перекати-поле или чертополох кучерявый.
Растение активно размножается в засушливых районах США, а засыхая, принимает шарообразную форму и перегоняется ветрами на огромные расстояния. Чертополох в первую очередь опасен тем, что легко воспламеняется, скапливается в населенных пунктах и может спровоцировать стихийные пожары.
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