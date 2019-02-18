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Китай получит новые ракеты для С-400 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Vitaly V. Kuzmin/Википедия
Россия поставит в Китай новые ракеты для системы ПВО С-400 "Триумф" взамен поврежденных при транспортировке.
— Контракт давно подписан и мы все должны были уже поставить. К сожалению, произошла авария: перевозившее ракеты судно попало в шторм. Те боеприпасы мы вынуждены были уничтожить, сейчас изготавливаем новые, — рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, его слова приводит "Интерфакс". Ранее директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия завершит поставку С-400 в Китай до конца 2020 года.
Напомним, КНР стала первым иностранным заказчиком "Триумфов". Контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 был подписан в 2015 году. В марте 2018-го два транспорта с пусковыми установками, радарами и командными пунктами прибыли в китайский порт. Третье судно, перевозившее ракеты и дополнительное оборудование, попало в шторм в проливе Ла-Манш и было вынуждено вернуться в Россию для оценки ущерба.
В октябре 2019 года армия Китая провела испытательные стрельбы из нового оружия. "Триумф" на предельной дальности сбил мишени, имитировавшие боевой блок баллистической ракеты и самолет. На каждую цель было потрачено по одной ракете.
— Мы воочию убедились, что система С-400 не имеет аналогов в мире в своем классе вооружений, — заявили по итогам тестов в командовании Народно-освободительной армии Китая.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Чемезов , Дмитрий Шугаев , Ростех , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Интерфакс , Китай
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