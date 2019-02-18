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Дрон-камикадзе показал, как уничтожит цель 

Рамблер 25 минут назад
Новейший российский беспилотник КУБ-БЛА прошёл испытания. Дрон создан концерном «Калашников», он может разгоняться до скорости 130 км/ч и нести груз до 3 килограммов. Длительность полёта российской новинки — 30 минут. Построен КУБ-БЛА по схеме «летающее крыло с толкающим винтом» и в воздух поднимается с помощью катапульты. Предназначен дрон для уничтожения целей, правда, при этом он погибает сам. Пикирует беспилотник-камикадзе на цель вертикально, при этом доставить заряд для уничтожения цели он может в любое место вне зависимости от рельефа местности. Возможности дрона уже продемонстрированы на оружейной выставке в Абу-Даби (АОЭ).
Армия , Видео , Общество , Оружие , Ижмаш
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