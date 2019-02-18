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Российские военные патрулируют зону безопасности в районе Манбиджа 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские военные продолжают патрулирование зоны безопасности между армией САР и боевиками в районе сирийского Манбиджа, в километре от маршрута российского военного патруля находятся множество групп так называемой умеренной оппозиции, так что засады можно ждать в любой момент.
"Главное — наблюдайте по высотам, по крышам зданий, где могут располагаться пулеметные расчеты, расчеты ПТУР (противотанковая управляемая ракета — ред.), гранатометов, вести круговое наблюдение", — ставит задачу командир.
Российская военная полиция расширяет зону патрулирования. Цели и задачи у них прежние — не допускать провокаций, от кого бы они не исходили. Патруль прибыл в населенный пункт Авшария, где недавно появился пост сирийской армии. И служат здесь одни ветераны — необстрелянные солдаты станут легкой мишенью для вероятной атаки боевиков или обстрела со стороны американских войск.
"У нас здесь рота, мы охраняем северо-западную часть Манбиджа в 20 километрах от города. У нас есть тяжелая техника", — показывает офицер Али Даваби.
По плану боевой подготовки у сирийских танкистов стоит отработка наступления вместе с пехотными подразделениями на последнем рубеже линии обороны. Контратаку они явно репетируют не впервые и стараются произвести впечатление на прибывший сюда патруль российской военной полиции.
"Сейчас обстановка здесь нормальная, полная тишина, противник себя никак не проявляет. Но мы постоянно тренируемся и готовы к любому развитию событий. Нам русские помогают, подсказывают, ошибки исправляют. Мы обмениваемся информацией по обстановке", — говорит командир подразделения лейтенант Мухаммед Рамадан.
Этот офицер сирийской армии воюет уже четыре года, и в плен боевикам он сдаваться явно не намерен — закрепил на стволе своего автомата последний патрон.
Сирийские солдаты должны постоянно сохранять бдительность — в этом районе сконцентрировались американские, турецкие, и курдские военные. Всего в нескольких десятках километрах отсюда — сразу три американские военные базы, размещенные под видом борьбы с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*. Но пока здесь тихо, и помогают сирийцам сохранять эту тишину российские военные.
С той стороны пристально следят за конвоями российской военной полиции, регулярно патрулирующей спорный район. Следят за российским дозором и американцы, поднимая в воздух беспилотники и вертолеты "Апач". Местные жители смотрят на российских военных с надеждой — они прекрасно понимают, что пока на линии фронта в Манбидже больше некому сохранять хрупкое перемирие.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Армия , Ближний Восток , Войска
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