Новый убийца танков НАТО: в США оценили российский аналог Javelin

Американские СМИ заинтересовались новым переносным противотанковым ракетным комплексом, разрабатываемом в России . Его пытаются сравнить с Javelin, но, вероятно, российский ПТРК по некоторым показателям превзойдет "американца".

The National Interest подчеркивает, что российская ракета — убийца танков будет наносить удар в слабо защищенные проекции. Это может быть связано с усилением брони на новых танках НАТО , таких, как например, Abrams M1A2C.

В публикации отмечается, что некоторые российские ПТРК уже имеют возможность бить сверху по уязвимой зоне танка, увеличивая траекторию полета по мере приближения к цели.

"Новая ракета также является инновационной в том смысле, что она предназначена для использования по принципу "выстрелил и забыл"", — говорится в материале.

The National Interest пишет, что российская разработка не будет копией Javelin. Ее предполагается активно использовать в городских боях и для стрельбы из неподготовленных помещений.

"Хотя Javelin — это переносная система, она довольно громоздкая и ее трудно быстро задействовать. Для теплового прицела пускового устройства требуется время охлаждения 2,5-3,5 минуты, хотя дневной прицел может использоваться для более быстрой фиксации целей", — пишет американское издание.

Оно предполагает, что новый российский ПТУР, скорее, следует сравнивать с израильским Spike-SR или Enforcer MBDA.

"Независимо от этого, ПТРК, действующий по принципу "выстрелил и забыл" будет представлять серьезную угрозу для танков НАТО», — признает The National Interest.

Автор материала не уверен в том, что от нового российского оружия спасут даже продвинутые комплексы активной защиты.