Испанские СМИ героизировали дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда

Одна из самых популярных в Испании газет ABC опубликовала статью о "героическом" боевом пути "Голубой дивизии", воевавшей в годы Великой Отечественной войны против СССР в составе вермахта и участвовавшей в блокаде Ленинграда , назвав ее солдат "бесстрашными и храбрыми бойцами".

Как говорится в публикации, испанские солдаты, "стойко перенося лишения и бросая вызов смерти", "достойно сопротивлялись" Красной Армии, находясь при этом "в тяжелейших условиях".

Газета отмечает, что испанская дивизия особо отличилась в 1943 году в ходе боев под Волховом , когда ее подразделения принимали участие "в осаде Ленинграда".

"В Красном Бору, пригороде Ленинграда, 5,9 тысячам легковооруженных испанцев в течение нескольких часов пришлось отражать мощнейший натиск 38 батальонов Красной армии, поддержанных большим количеством артиллерии и танков", — утверждает автор статьи.

При этом итог операции, завершившейся освобождением Красного бора, издание называет незначительной победой.

"Успехи сталинской армии были весьма далеки от того, чтобы назвать их победой. Она потеряла семь-девять тысяч человек из-за героического сопротивления испанских добровольцев. Амбициозная операция "Полярная звезда" провалилась из-за слишком высокой цены за освобождение Красного Бора от испанцев", — утверждает автор.

Публикация вызвала противоречивую реакцию у испанских читателей.

"Название статьи печальное. "Голубая дивизия" позволила только продлить вопиющую осаду Ленинграда, в которой погибло около миллиона человек", — написал jean_7844.

"Вы не увидите в немецкой прессе статью, в которой напоминается о борьбе нацистской армии на земле другой страны. Это происходит только в Испании", — отметил Hemeroteco.

"Голубая дивизия", носившая официальное название 250-я дивизия испанских добровольцев, — подразделение, укомплектованное добровольцами из Испании, сражавшееся на стороне нацисткой Германии в ходе Второй мировой войны. Ее численность на лето 1941 года составляла более 18,6 тысячи человек. За время существования подразделения через его состав прошло от 40 до 50 тысяч человек, дивизия потеряла почти пять тысяч человек убитыми и почти девять тысяч ранеными. В октябре 1943 года испанский диктатор Франсиско Франко из-за внешнеполитического давления отозвал дивизию с фронта и решил ее расформировать.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944-го. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.