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Россия на IDEX-2019 представит бетонобойную ракету С-13-Т 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Рособоронэкспорт
Российская ракета С-13-Т, способная насквозь пробивать броню и бетонные заграждения, продолжая полет к заданной цели, впервые будет представлена за рубежом на международной выставке вооружений IDEX-2019, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
Оружейный салон пройдёт в период с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
"Также впервые на территории ОАЭ будут представлены несколько видов авиационных ракет и взрывателей. Можно отметить неуправляемую авиационную ракету С-13-Т, которая экспонировалась на АРМИИ-2018, но сейчас впервые будет показана за пределами России", — сказал Лепин.
Собеседник агентства пояснил, что данная ракета с двухмодульной проникающей фугасной боевой частью предназначена для поражения самолетов в железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос и других особо прочных целей.
АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" (входит в госкорпорацию "Ростех") — холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения.
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Армия , Оружие , Техмаш , Ростех , РИА Новости , Абу-Даби
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