Ракета «Бронебойщик» прошла госиспытания

Госиспытания новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" завершены, в настоящее время прорабатывается вопрос о её серийных поставках в российскую армию, заявил РИА Новости в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Объем государственных испытаний авиационной ракеты нового поколения С-8ОФП, известной как "Бронебойщик", завершен в 2018 году. На данный момент отрабатываются варианты её боевого применения с различных носителей, а также прорабатывается с Минобороны России вопрос о начале серийных поставок данных ракет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее в интервью российским СМИ Лепин рассказал, что эта ракета способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.

Лепин напомнил, что "Бронебойщик" предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.