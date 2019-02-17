Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракета «Бронебойщик» прошла госиспытания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Госиспытания новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" завершены, в настоящее время прорабатывается вопрос о её серийных поставках в российскую армию, заявил РИА Новости в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
"Объем государственных испытаний авиационной ракеты нового поколения С-8ОФП, известной как "Бронебойщик", завершен в 2018 году. На данный момент отрабатываются варианты её боевого применения с различных носителей, а также прорабатывается с Минобороны России вопрос о начале серийных поставок данных ракет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее в интервью российским СМИ Лепин рассказал, что эта ракета способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.
Лепин напомнил, что "Бронебойщик" предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Техмаш , РИА Новости
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение