Депутат ЕП предложил создать европейскую ПРО с участием Польши и Украины

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от ведущей в ЕС "Европейской народной партии" Манфред Вебер предложил подумать о проекте европейской системы ПРО, в которой могла бы принять участие и Украина

Вебер, глава ведущей фракции в Европарламенте и лидер избирательного списка ЕНП на предстоящих в мае этого года выборах, принял в субботу участие в рамках Мюнхенской конференции в панельной дискуссии с участием президента Украины Петра Порошенко

"У нас в Европе есть проблема, связанная с тем, чтобы снова объединять север и юг, но сейчас это больше по линии востока и запада, в частности, из-за дискуссий по миграции и другим вопросам. Но представьте, если бы мы создали сильный оборонный союз", — сказал политик.

"Позвольте даже сказать точнее. Сейчас перед нами перспектива окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Если бы мы, с французской и немецкой сторон, предложили бы друзьям в Польше, Латвии и Украине тоже, только представьте, мы могли бы вместе создать противоракетную оборону для ЕС", — добавил Вебер, отметив, что речь идет о "предложении, размышлении".

По его словам, это могло бы стать "первым шагом к настоящему европейскому оборонному союзу".

"Настоящий шаг к тому, чтобы люди в Польше, Латвии и на Украине поняли, что они могут полагаться на Францию и Германию и других", — сказал он, предположив, что "это помогло бы снова воссоединить Европу".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.