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Минобороны завершает пуски с Байконура 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
В 2019 году состоится последний запуск космических аппаратов Минобороны РФ, заявил первый замкомандующего космическими войсками Воздушно-космических сил России Игорь Морозов.
«В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
При этом он отметил, что оборонное ведомство и Роскосмос работают «в тесном взаимодействии».
Как сообщал News.ru ранее, госкорпорация, в частности, рассматривает возможность осуществления космических запусков при помощи межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
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Армия , Игорь Морозов , Министерство обороны , Роскосмос , Эхо Москвы , Байконур
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