Минобороны завершает пуски с Байконура

«В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

При этом он отметил, что оборонное ведомство и Роскосмос работают «в тесном взаимодействии».

Как сообщал News.ru ранее, госкорпорация, в частности, рассматривает возможность осуществления космических запусков при помощи межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».