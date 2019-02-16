Минобороны завершает пуски с Байконура 

В 2019 году состоится последний запуск космических аппаратов Минобороны РФ, заявил первый замкомандующего космическими войсками Воздушно-космических сил России Игорь Морозов.
«В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
При этом он отметил, что оборонное ведомство и Роскосмос работают «в тесном взаимодействии».
Как сообщал News.ru ранее, госкорпорация, в частности, рассматривает возможность осуществления космических запусков при помощи межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».