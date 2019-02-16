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Новое галлюциногенное оружие России оценили в США 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Военное Обозрение \ youtube.com
Западные СМИ обратили внимание на российскую аппаратуру, генерирующие визуально-оптические помехи, которая может ослеплять противника, мешая ему вести наблюдение и прицельную стрельбу, вызывать дезориентацию, тошноту и даже галлюцинации.
Live Science сравнивает новое российское оружие, которое уже появилось в ВМФ, со стробоскопом. В публикации отмечается, что подробности об этом вооружении неизвестны, но эксперты подтвердили, что оно, действительно может существовать и эффективно использоваться.
"Нарушение зрения с помощью света не является чем-то сложным или неправдоподобным", — считает, доцент кафедры психологии и нейронологии Нью-Йоркского университета Джонатан Винавер.
Яркий свет, похожий на свет от автомобильных фар, мешает человеку видеть, а мерцание такого света может дезориентировать. Приводится и более простой пример: человек временно слепнет, когда выходит из кинозала на солнечный свет.
А Кристофер Хани, доцент кафедры психологии и наук о мозге в университете Джона Хопкинса подтверждает эффект галлюцинаций, вызванных мерцающим светом.
"Неудивительно, если бы люди увидели временные остаточные изображения после воздействия яркого мерцающего света", — говорит он.
Подобный эффект используются в оптических иллюзиях. Но чтобы применять его в качестве оружия на значительном расстоянии, необходимо очень яркое мерцание. Причем особенно сильное воздействие оно окажет на людей, имеющих повышенную чувствительность к таким световым вспышкам.
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Армия , Оружие , Джон Хопкинс , США
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