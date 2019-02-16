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Источник: испытания ядерной энергоустановки ракеты «Буревестник» успешно завершены 

ТАСС 23 минуты назад
Испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершились в России. Об этом сообщил ТАСС источник в отечественной ракетостроительной отрасли.
"В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" — испытания ядерной энергетической установки", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, на испытаниях "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал Путин, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть. По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник".
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Комментарии39
Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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