Источник: испытания ядерной энергоустановки ракеты «Буревестник» успешно завершены

Испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершились в России . Об этом сообщил ТАСС источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

"В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" — испытания ядерной энергетической установки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на испытаниях "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.