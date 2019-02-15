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Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Reuters
Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО, развертывание которых в случае необходимости займет не более 30 дней. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник генерального штаба ВС республики Алеш Опата.
"Чехия направит в состав формируемых сил быстрого реагирования НАТО, которые будут способны развернуться в течение 30 дней, 800 военнослужащих и 200 единиц [боевой] техники, — отметил он. — Речь идет о [механизированном] батальоне сухопутных войск".
Проект создания сил быстрого реагирования НАТО обсудили в Брюсселе в среду и четверг министры обороны государств-членов НАТО. Предполагается, что он будет реализован к 2021 году.
В Североатлантическом альянсе данная инициатива названа "4х30". Это означает, что в составе находящейся в оперативной готовности группировки должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в течение 30 дней.
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Комментарии
Армия , Войска , НАТО , Чехия
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