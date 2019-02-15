Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО

Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО , развертывание которых в случае необходимости займет не более 30 дней. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник генерального штаба ВС республики Алеш Опата.

"Чехия направит в состав формируемых сил быстрого реагирования НАТО, которые будут способны развернуться в течение 30 дней, 800 военнослужащих и 200 единиц [боевой] техники, — отметил он. — Речь идет о [механизированном] батальоне сухопутных войск".

Проект создания сил быстрого реагирования НАТО обсудили в Брюсселе в среду и четверг министры обороны государств-членов НАТО. Предполагается, что он будет реализован к 2021 году.

В Североатлантическом альянсе данная инициатива названа "4х30". Это означает, что в составе находящейся в оперативной готовности группировки должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в течение 30 дней.