Конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США, внесла в палату представителей законопроект о запрете выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте представителя конгресса.
«Мой законопроект призван защитить ДРСМД, предотвратить эскалацию новой холодной войны и новую гонку вооружений, а также защитить деньги налогоплательщиков», — заявила Габбард.
Она подчеркнула, что разрыв соглашения увеличивает риск ядерной войны.
Кроме того, по мнению Габбард, такая ситуация ставит под угрозу национальную безопасность США и только усугубляет текущие проблемы страны.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о готовности Москвы к диалогу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Как указывали в МИД России, Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений.