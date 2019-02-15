В конгресс США внесли законопроект о запрете выхода из ДРСМД

Конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США , внесла в палату представителей законопроект о запрете выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте представителя конгресса.

«Мой законопроект призван защитить ДРСМД, предотвратить эскалацию новой холодной войны и новую гонку вооружений, а также защитить деньги налогоплательщиков», — заявила Габбард.

Она подчеркнула, что разрыв соглашения увеличивает риск ядерной войны.

Кроме того, по мнению Габбард, такая ситуация ставит под угрозу национальную безопасность США и только усугубляет текущие проблемы страны.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о готовности Москвы к диалогу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.