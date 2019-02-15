У границ России засекли три самолета-разведчика

Три самолета-разведчика заметили у российских границ — вблизи Крыма Калининграда . Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

В 08:25 мск радиоразведчик ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным YAWN61 поднялся в небо с авиабазы Суда-Бей в Греции . После этого самолет пересек воздушное пространство Болгарии и, поменяв позывной на MEYER62, прибыл в акваторию Черного моря и провел разведку около юго-восточных границ Крыма.

Неподалеку от полуострова был замечен и американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10. Судно взлетело в 05:05 по московскому времени с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Преодолев воздушное пространство Греции и Украины, беспилотник несколько часов курсировал в указанном районе и несколько раз облетел Крымский полуостров, приближаясь к береговой линии на расстояние 36,5 километра.

Кроме того, разведывательный полет у западных рубежей России совершил Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции IV SP с бортовым номером 102003. Летательный аппарат поднялся в небо с авиабазы Линчепинг в 11:10 мск, после чего через полтора часа был замечен в зоне полётной информации Калининградской области.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.