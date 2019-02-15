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У границ России засекли три самолета-разведчика 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Фото: © AFP 2019 / USAF/Greg Davis
Три самолета-разведчика заметили у российских границ — вблизи Крыма и Калининграда. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
В 08:25 мск радиоразведчик ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным YAWN61 поднялся в небо с авиабазы Суда-Бей в Греции. После этого самолет пересек воздушное пространство Болгарии и, поменяв позывной на MEYER62, прибыл в акваторию Черного моря и провел разведку около юго-восточных границ Крыма.
Неподалеку от полуострова был замечен и американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10. Судно взлетело в 05:05 по московскому времени с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Преодолев воздушное пространство Греции и Украины, беспилотник несколько часов курсировал в указанном районе и несколько раз облетел Крымский полуостров, приближаясь к береговой линии на расстояние 36,5 километра.
Кроме того, разведывательный полет у западных рубежей России совершил Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции IV SP с бортовым номером 102003. Летательный аппарат поднялся в небо с авиабазы Линчепинг в 11:10 мск, после чего через полтора часа был замечен в зоне полётной информации Калининградской области.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.
На участившиеся разведывательные операции вблизи государственных границ обратило внимание Минобороны. Ведомство призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , Болгария , Греция , Калининград , Республика Крым , США
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