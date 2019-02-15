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Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского и Охотского морей. На отдельных участках их сопровождали японские истребители.
По данным пресс-службы Минобороны России, самолёты сопровождали экипажи истребителей Су-35С. В общей сложности полёт занял свыше 15 часов вместе с дозаправкой.
Ранее News.ru писал, что Вооружённые силы России к 2023 году получат четыре новых стратегических бомбардировщика Ту-160М2. На Казанском авиационном заводе (КАЗ) отметили, что первый самолёт уже летает. По информации предприятия, Ту-160М2 — абсолютно новая машина с тактико-техническими характеристиками, которые практически не имеют аналогов в мире.
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Армия , Казанский авиазавод , Япония
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