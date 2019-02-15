Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского и Охотского морей. На отдельных участках их сопровождали японские истребители.

По данным пресс-службы Минобороны России, самолёты сопровождали экипажи истребителей Су-35С. В общей сложности полёт занял свыше 15 часов вместе с дозаправкой.