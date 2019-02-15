В Минобороны рассказали о разведактивности у воздушных границ России

За прошедшую неделю истребители из состава дежурных сил ПВО России четыре раза вылетали на перехват иностранных разведчиков. По данным Минобороны, всего за неделю 19 летательных аппаратов иностранных государств проводили разведывательные полеты у российских рубежей.

По данным Министерства обороны РФ, за прошедшую неделю 19 летательных аппаратов зарубежных государств пролетали мимо границ России с разведывательными целями, сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

В опубликованной инфографике не указано, какие именно летательные средства совершали разведполеты, однако изображена пиктограмма самолета.

Истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ четырежды вылетали на перехват, чтобы не допустить нарушения государственной границы.

При этом неясно, в каких регионах России проводилась разведка и какие страны ее выполняли.

«Это стандартная практика ведения воздушной разведки, она нарастает и вышла на уровень, о котором докладывает Министерство обороны.

Еженедельно десятки иностранных самолетов-разведчиков, разведывательных беспилотников совершают полеты вдоль российской границы, чтобы осуществить воздушно-электронную разведку. Она на вскрытие группировки вооруженных сил, определение режима деятельности этих группировок,

фиксацию работы системы комплексов ПВО и другого вооружения», — подчеркнул военный эксперт. Однако на каждую попытку прорваться к российским границам Запад будет получать достойный ответ, добавил Коротченко.

В середине декабря 2018 года начальник радиотехнических войск Военно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан заявил, что в течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили около 3 тыс. иностранных боевых самолетов. Кобан рассказал, что в общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов.

«Из них около 3 тыс. боевых иностранных самолетов», — добавил генерал-майор.

Он подчеркнул, что в их числе — более 1 тыс. самолетов-разведчиков.

Военный добавил, что дежурные силы радиотехнических войск ВКС России за год более 4 тыс. раз приводились в полную боевую готовность. Чаще всего иностранные самолеты облетают Калининградскую область и Крым. К примеру, 26 ноября прошлого года самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет вдоль российских берегов Черного моря.

Разведчик с позывным BASTE41 вылетел с авиабазы Суда-бей на Крите в 08:50 часов мск и направился в сторону Крыма. Boeing пролетел через воздушное пространство Болгарии, после чего повернул на восток, облетев крымское и кавказское побережья Черного моря.

В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы Mildenhall в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.

23 октября разведывательный самолет ВВС США RC-135V осматривал южные границы России. Летательный аппарат пролетел рядом с побережьем Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Границ он при этом не нарушал и находился над водами Черного моря. Благодаря радиолокационному оснащению самолета, он может вести разведку на таком расстоянии и собирать данные о расположении систем ПВО на территории Крыма и Краснодарского края.

Двумя днями ранее разведку у побережья Мурманской области провел стратегический самолет американских ВВС RC-135U, сообщил PlaneRadar. «Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135U, регистрационный номер 64-14849, в акватории Баренцева моря, недалеко от Мурманской области», — указали в сообщении.

Подобные ситуации нередко происходили и прошлым летом. В июне два американских самолета и беспилотник провели разведку у границ России на Черном море и Балтике. Они также вылетали с Сигонеллы и сначала осматривались у линии разграничения в Донбассе.