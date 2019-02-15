Истребитель Су-57 могут начать продавать за рубеж

Контракт на поставку в интересах Минобороны РФ 15 серийных истребителей был подписан в рамках форума «Армия-2018», при этом в будущем возможна поставка самолетов на экспорт.

Истребитель пятого поколения Су-57 могут начать продавать за рубеж. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента ОАК по военно-техническому сотрудничеству Илью Тарасенко.

«Есть такие планы. Мы открыты для сотрудничества по данному проекту на взаимовыгодных условиях», — сказал Тарасенко.

Новейший российский истребитель пятого поколения Cу-57 может наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям, уничтожать противника в задней полусфере, а композитные материалы составляют 25% от веса пустого самолета.

С помощью новейшей РЛС Су-57 может «видеть» цели значительно дальше других машин. Речь идет как о воздушных, так и о наземных и надводных целях. Самолет сможет передавать данные о целях и другим самолетам, и наземным комплексам ПВО и, наоборот, получать целеуказание от них.

При этом бортовая система управления может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них. Это позволяет многократно увеличивать эффективность истребителей и уменьшать боевые потери.