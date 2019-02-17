«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

На видеопрезентации в Абу-Даби беспилотник представлен в виде макета в масштабе 1:2. Дрон является одновременно боеприпасом, так как может взрываться, достигнув цели, сообщает РБК.

Скорость полета беспилотника 80-130 км/ч, продолжительность работы около 30 минут, максимальная нагрузка 3 кг. Производитель — компания Zala aero, входящая в концерн «Калашников».

Ранее беспилотник не демонстрировался, в понедельник, по данным издания, он будет официально представлен главой Ростеха Сергеем Чемезовым

В сентябре 2018 года также сообщалось, что компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников», создала беспилотник, способный садиться на воду.