Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн «Калашников» (входит в Ростех) на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби показал беспилотный летательный аппарат KYB, который способен взрываться при достижении цели.
На видеопрезентации в Абу-Даби беспилотник представлен в виде макета в масштабе 1:2. Дрон является одновременно боеприпасом, так как может взрываться, достигнув цели, сообщает РБК.
Скорость полета беспилотника 80-130 км/ч, продолжительность работы около 30 минут, максимальная нагрузка 3 кг. Производитель — компания Zala aero, входящая в концерн «Калашников».
Ранее беспилотник не демонстрировался, в понедельник, по данным издания, он будет официально представлен главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
В сентябре 2018 года также сообщалось, что компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников», создала беспилотник, способный садиться на воду.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Еврокомиссии призвали создать единую с Украиной систему ПРО Названы сроки последнего российского военного запуска с Байконура Украинские силовики нарушили режим тишины в Донбассе
Армия , Оружие , Сергей Чемезов , Ростех , Ижмаш
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение