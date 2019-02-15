Получивший звание Героя России за захват «Стингеров» в Афганистане офицер рассказал подробности операции

Именно за этот бой в Кремле было принято решение присвоить офицеру звание Героя России.

Офицер спецназа ГРУ Владимир Ковтун в интервью «Звезде» рассказал детали боя, который произошел в 1987 году в Афганистане — тогда группе под его командованием первой удалось захватить образцы ПЗРК «Стингер», которые поставлялись США моджахедам.

Именно за этот бой в Кремле было принято решение присвоить звание Героя России Ковтуну, о чем ранее сообщалось в пресс-службе.

Ковтун уточнил, что США как таковые не принимали участия в войне, однако осуществляли вмешательство и снабжение мятежников, что удалось доказать.

«Это был рутинный бой, которых было десятки. Потом, когда мы увидели, что взяли, какую документацию захватили, какое вооружение — мы поняли, что выполнили приказ командования. К этому времени у нас был очень хороший опыт при проведении всевозможных мероприятий», — отметил он.

Затем Ковтун уточнил, что изначально его группа была профессионально готова к такому развитию событий.

«Когда мы увидели вооруженных людей, майор, заместитель командира отряда, дал команду подсаживаться в этом месте. В это время летчики доложили, что "по вам стреляют из гранатометов". Как мы потом выяснили, это были два пуска из "Стингеров". После того как мы высадились, произошел скоротечный жесткий бой, в результате чего мы захватили "Стингеры" и документацию», — рассказал он.

Ковтун подчеркнул, что в подобной ситуации был «не раз, не два и не десять», в связи с чем «растерянности не было, было только желание взять результат».

Высокое звание Ковтуну обещали еще при СССР, однако до сих пор заслуженной награды офицер так и не получил. Теперь, когда стало известно о предстоящем награждении, Ковтун рассказал, о чем хотел бы сообщить президенту России Владимиру Путину.

«Если удастся два слова переговорить с Владимиром Путиным, я скажу, что я очень горд за Россию, я очень горд, что у меня такой президент, и со своей стороны я буду продолжать делать все, чтобы моя родина была такой же великой», — заключил он.

Захват ПЗРК «Стингер» во время войны в Афганистане стал стратегически важной задачей. Именно из них моджахеды регулярно сбивали советские вертолеты. Тогда группа Владимира Ковтуна провела операцию, в ходе которой им удалось захватить один образец. Советские конструкторы на основе изучения устройства ПЗРК смогли разработать меры противодействия.