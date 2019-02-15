Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия заключила три оружейных контракта с Сербией 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия поставит Сербии авиационную технику, контракт подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград в январе этого года, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.
"Этот год начался удачно, уже подписан ряд контрактов с зарубежными партнерами, в том числе три во время визита нашего президента в Сербию", — сказал Кладов. Отвечая на вопрос о номенклатуре контрактов, он сказал: "Различная техника, в том числе авиационная".
Источник в сфере ВТС уточнил РИА Новости, что речь идет об истребителях МиГ-29. В октябре 2017 года Россия поставила в Сербию первые шесть истребителей МиГ-29 из наличия Минобороны РФ.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , Ростех , РИА Новости , Сербия
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
Соловьев устроил разборки с украинцем
Общество
Очевидцы сняли начало массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы
Погода Новости Москвы
Пока вы спали: Россия готовит адекватный ответ США
Общество
Скабеева захотела выдвинуться в президенты Украины
Общество Статьи
Названа вероятная страна следующего Майдана
В мире
Чемпион по дзюдо нанес травму Путину
Политика
Захарова ответила на угрозы Болтона
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение