Россия заключила три оружейных контракта с Сербией 

Россия поставит Сербии авиационную технику, контракт подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград в январе этого года, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.
"Этот год начался удачно, уже подписан ряд контрактов с зарубежными партнерами, в том числе три во время визита нашего президента в Сербию", — сказал Кладов. Отвечая на вопрос о номенклатуре контрактов, он сказал: "Различная техника, в том числе авиационная".
Источник в сфере ВТС уточнил РИА Новости, что речь идет об истребителях МиГ-29. В октябре 2017 года Россия поставила в Сербию первые шесть истребителей МиГ-29 из наличия Минобороны РФ.