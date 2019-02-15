В Минобороны прокомментировали скандал с признанием сотрудника Би-Би-си

На текущей неделе продюсер британской телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си в Сирии Риама Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после якобы имевшей место в начале апреля 2018 года химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

Более серьезным результатом данных фальсификаций, основанных на лживых роликах белокасочников, стали негативные последствия в системе международных отношений. Речь идет, прежде всего, о продавленном в июне 2018 года манипуляциями Вашингтона, Лондона и другими западными столицами голосовании по приданию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так называемых "аттрибутивных", то есть "прокурорских" функций.

Он подчеркнул, что благодаря этому решению запад может наносить ракетные удары против любого государства без какой-либо санкции Совета Безопасности ООН

Конашенков добавил, что на фоне масштабов последствий и количества замешанных западных политиков и спецслужб остается пожелать Далати избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался.

Участник видеосъемки в больнице города Дума, 11 летний мальчик Хасан Диаб, и его отец ранее рассказали в беседе с РИА Новости подробности постановочной видеосъемки весной 2018 года. По их словам, детям за участие в постановке тогда раздали печенье. Опрошенные РИА Новости жители Думы не смогли подтвердить факт химической атаки, заявив, что в принципе не слышали и не знают кого-либо, кто пострадал от отравляющих веществ.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.