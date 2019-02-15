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Корабли Черноморского флота выполнили стрельбы в море 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Помимо этого, морякам предстоит выполнение задач в ходе учений по борьбе за живучесть корабля, его радиационной, химической и биологической защите на переходе морем, а также ведению радиоэлектронной борьбы.
Экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз (ВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели ракетные и артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки в рамках сдачи курсовой задачи К-2.
В ходе учебных мероприятия малый противолодочный корабль «Суздалец» и морской тральщик «Валентин Пикуль» выполнили артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям, а также по макету плавающей мины.
Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» кроме проведения зенитной артиллерийской стрельбы выполнил ракетную стрельбу по воздушной цели, роль которой выполняла мишень, сброшенная на парашюте.
Сдача курсовой задачи экипажами кораблей продлится в течение нескольких суток, морякам предстоит выполнение задач в ходе учений по борьбе за живучесть корабля, его радиационной, химической и биологической защите на переходе морем, а также ведению радиоэлектронной борьбы.
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Армия , Валентин Пикуль
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