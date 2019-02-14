На Черноморском флоте прошел конкурс на лучшего психолога

Его участники состязались в знании форм девиантного поведения и руководящих документов Минобороны РФ по психологической работе, а также в умении оказывать психологическую помощь военнослужащим.

На Черноморском флоте (ЧФ) состоялся финальный этап отборочного конкурса на определение лучшего специалиста психологической службы.

Лучшего психолога определяли в четыре этапа. В частности, участники состязались в знании руководящих документов Минобороны РФ по психологической работе, форм девиантного поведения и коррекционной программы по оказанию психологической помощи военнослужащим. Итогом состязаний стало составление психологического заключения на военнослужащего и выдача рекомендации командирам подразделений по дальнейшей работе с ним.

По результатам финального этапа конкурса победителем стал лейтенант Денис Андриян из отдельной гвардейской бригады морской пехоты, он обошел представителей от корабельного соединения и Центра радиоэлектронной борьбы, занявших второе и третье место.

Победитель конкурса будет представлять Черноморский флот на X Всеармейском конкурсе специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет в Рязани в мае.

Всего в финальном этапе приняли участие порядка 40 специалистов психологической службы из состава корабельных соединений и воинских частей Черноморского флота.