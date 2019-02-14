Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Черноморском флоте прошел конкурс на лучшего психолога 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Его участники состязались в знании форм девиантного поведения и руководящих документов Минобороны РФ по психологической работе, а также в умении оказывать психологическую помощь военнослужащим.
На Черноморском флоте (ЧФ) состоялся финальный этап отборочного конкурса на определение лучшего специалиста психологической службы.
Лучшего психолога определяли в четыре этапа. В частности, участники состязались в знании руководящих документов Минобороны РФ по психологической работе, форм девиантного поведения и коррекционной программы по оказанию психологической помощи военнослужащим. Итогом состязаний стало составление психологического заключения на военнослужащего и выдача рекомендации командирам подразделений по дальнейшей работе с ним.
По результатам финального этапа конкурса победителем стал лейтенант Денис Андриян из отдельной гвардейской бригады морской пехоты, он обошел представителей от корабельного соединения и Центра радиоэлектронной борьбы, занявших второе и третье место.
Победитель конкурса будет представлять Черноморский флот на X Всеармейском конкурсе специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет в Рязани в мае.
Всего в финальном этапе приняли участие порядка 40 специалистов психологической службы из состава корабельных соединений и воинских частей Черноморского флота.
ТК «Звезда»: последние новости
«Сирийский вал» показали танкисты ЧФ в Крыму Корабли-призраки: Генштаб Украины планирует отправить в Азовское море недостроенные суда США модифицируют «Койоты» для имитации российских «Калибров»
Комментарии
Армия , Министерство обороны
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
Зачем Порошенко притворяется Путиным
Украина В мире
Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Грузия ответила на «мягкую силу» РФ
В мире Кавказ
Аннексии не было: в Германии рассказали про Крым
В мире Статьи
Унизил президента: Зеленский оторвался от Порошенко
В мире Статьи
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение